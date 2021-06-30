شكرا لقرائتكم خبر عن شوماخر عبر قناة الأهلى: إيطاليا المرشح لليورو.. والشناوي حارس كبير وعظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد توني شوماخر أسطورة كرة القدم الألمانية، أن منتخب ألمانيا في الفترة الأخيرة مع المدرب يواخيم لوف كان يعاني بشكل كبير، لذلك كان يجب أن يغادر الفريق بعد الخروج المخزي وغير المتوقع من بطولة اليورو 2020 على يد إنجلترا بهدفين.

وأضاف شوماخر في تصريحات لبرنامج "السادسة" عبر قناة الأهلي، أن المنتخب الألماني يعاني كثيرا في مركز المهاجم الصريح، وقال:" لدينا جنابري في بايرن ميونخ وتوماس مولر، وهم يلعبون في الجهة اليمنى أو اليسرى، وليسوا في المهاجم الصريح القوي مثل ليفاندوفسكي الذي يستطيع التحرك من اليمين الشمال".

وعن مركز حراسة المرمى قال شوماخر:" أعتقد أن نوير هو الأفضل في العالم، هناك حارس من إيطاليا وهو دوناروما الحارس رقم اثنين بعد نوير، ولدينا في ألمانيا يمتلكون القوة والقدرة في هذا المركز، ولدينا شباب كثيرين، ونوير لديه القدرة أن يعتمد عليه الجميع، وهذا المركز حساس ومهم وفي الأعوام الأخيرة هو الأفضل مثل أوليفر كان وأجيال قديمة، ليس لدينا مشاكل في هذا المركز لكن في مركز المهاجم لدينا أزمة فعليا كبيرة".

وبسؤاله عن المنتخب المرشح للفوز بلقب اليورو قال:" المنتخب الإيطالي أعتقد هو المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، لأنهم لم يخسروا منذ أكثر من ٣٠ مباراة ولديهم حارس مرمى ودفاع على أعلى مستوى، وأعتقد في وقت ما سوف يأتي دوناروما حارس إيطاليا وسيكون خليفة نوير".

وواصل أسطورة ألمانيا كلامه قائلا عند سؤاله عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الودية الأخيرة:" لم أعرف لاعبين مصريين بشكل كبير، لكني أسمع أنهم ممتازيم جدا في فريق الأهلي مثل محمد الشناوي فهو لاعب قوي وعظيم والأهلي فريق كبير".

وختم شوماخر كلامه:" المرشح للقب اليورو 2020 بالنسبة لي إيطاليا وبلجيكا وأعتقد واحد منهم سيكون بطل النسخة الحالية".