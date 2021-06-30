شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة العقوبات على الهاربين فى الاتحاد والبدء فى اجراءات الشكوى الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى أنه تم الإتفاق بين حسام حسن المدير الفنى و ابراهيم حسن مدير الكره على مضاعفة العقوبات على الثنائى الهاربين أكوى و الجاميكى روماريو وأصبح عقوبة الغياب اليومى ألفى دولار بدلا من ألف دولار التى كان مدير الكرة وقعها من قبل على اللاعبين .

وتم الانتهاء من الملف الخاص باللاعبين وتسليمه لمجلس الإدارة للبدء فى شكوى اللاعبين فى الإتحاد الدولى والمحافظة على حقوق النادى.

وأشار إبراهيم حسن أنه تم الاتفاق النهائى على استبعاد الثنائى عن الفريق حتى لو هناك قرار للعودة ورفض أى أعذار.

وأوضح إبراهيم حسن أن ملف المحترمين بالكامل تم عرضه على محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الإتفاق على عدم التحدث فيه إلا بعد انتهاء المباريات السبعة المتبقية من عمر الدورى الممتاز .