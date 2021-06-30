إنفوجراف.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الزمالك قبل جلسة التجديد؟

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القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو الزمالك لإنهاء ملف تجديد عقد النجم المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، ومنحوا المغربى مهلة خلال الفترة الحالية للرد حول رغبته فى تجديد عقده من عدمه.

وطلب أشرف بن شرقى مهلة للتفكير حينما تم فتح الملف معه فى الفترة الماضية ويتبقى فى عقد بن شرقى موسم وحيد مع الزمالك هو الموسم المقبل، لذا ترغب إدارة النادى فى حسم إمكانية تجديد عقده من عدمه، إلا أنه تم منح اللاعب مهلة لحسم قراره فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تمتد المهلة التى حصل عليها بن شرقى لما بعد مباراة غزل المحلة، حيث سيكون هناك توقف يتم خلاله التفاوض معه عقب المباراة التى ستجمع الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث ستكون أول مباراة للأبيض بعد فترة التوقف المقبلة يوم 7 أغسطس المقبل أمام الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.



أشرف بن شرقى

ونستعرض في التقرير التالى ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الزمالك قبل جلسة التجديد..

لعب: 71 مباراة في جميع المسابقات

سجل : 27 هدفا

صنع: 16 هدفا

الكارت الأصفر: 7 كروت

الكارت الأحمر: مرة واحدة

دقائق المشاركة: 5449 دقيقة

البطولات: 3 ألقاب