شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماعات كارتيرون فى مران الزمالك وتأهيل حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحى، حيث أشرف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعى، استعدادا لخوض مباراة الفريق أمام غزل المحلة، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

ويرغب الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية التى منحها لهم الجهاز الفنى عقب الفوز على مصر المقاصة بمسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليواصل الأبيض تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، وقدم خلالها التهنئة للاعبين بالفوز على مصر المقاصة فى اللقاء الماضي، مطالبا إياهم بالتركيز الشديد فى لقاء غزل المحلة المقبل من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة سلسلة الانتصارات، مؤكدًا للاعبين أنه يثق فى قدراتهم الفنية للحفاظ على صدارة الدوري، والتتويج باللقب.

فيما واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أداء برنامجه التأهيلى خلال مران اليوم الأربعاء، حيث خضع مدافع الزمالك لتدريبات تأهيلية، وذلك ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بالإجهاد فى عضلة السمانة.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك، خلال مران اليوم الأربعاء، وأطمئن خلالها على حالة اللاعبين المشاركين فى المران اليوم، والوقوف على جاهزيتهم من الناحية الطبية استعدادا للمباريات القادمة.

وفي سياق متصل، عقد كارتيرون جلسة سريعة مع أحمد إبراهيم وإبراهيم زارع، أعضاء الجهاز الإدارى.

وأدى لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الأربعاء، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

وأشرف على المران فرناندو مخطط الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، وقام الثنائي بمنح التعليمات للاعبين خلال المران.