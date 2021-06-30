شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعقد محاضرة فنية بالفيديو قبل مران الأهلى اليوم استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي، قبل مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على إلقاء محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق، للحديث عن مباراة بيراميدز، وللتأكيد على العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الغد.

ويغيب أيمن أشرف مدافع الفريق عن مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».

ويعلن موسيماني المدير الفني للفريق، عقب المران الجماعي اليوم، قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض لقاء بيراميدز.