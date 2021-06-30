شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغيب عن الأهلى أمام بيراميدز في الدوري للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن غياب أيمن أشرف مدافع الفريق عن مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس، بسبب الإيقاف.

وأوضح عبد الحفيظ، أن أيمن أشرف يغيب عن لقاء بيراميدز في الدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث، في المباراة التي ستقام على ملعب "الأهلى وى السلام".

طالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه بالحذر الشديد من مباراة بيراميدز المتعثر افريقيا والساعى لمدواة جراحه على حساب المارد الاحمر فى مباراة الفريقين المقرر لها مساء غداً الخميس بالجولة 27 للدوري.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة غلق صفحة التأهل على حساب الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال، والتركيز في مشوار الدوري لاعتلاء الصدارة من جديد مشدداً على أن بيراميدز الذى سيخوض المباراة بقيادة فنية جديدة لليونانى جونيس سوف يسعى لتعطيل مسيرة المارد الاحمر وهو ماينبغى مواجهته بالحسم المبكر للمباراة من البداية

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب "الأهلي وي السلام".

ويعلن موسيماني المدير الفني للفريق، عقب المران الجماعي اليوم، قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض لقاء بيراميدز.