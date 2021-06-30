شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عادل عبد الفتاح، أحد مؤسسى كرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك على هامش الاحتفالية الخاصة بفريق سلة الزمالك المتوج مؤخرًا بدورى السوبر، على حساب الاتحاد السكندرى، فى المباراة الفاصلة التى جمعت بينهما وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 84-80 ومن قبلها توج ببطولة الأندية الإفريقية الأبطال فى رواندا.

كما كرم لبيب البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الأسبق لفريق كرة القدم بنادى الزمالك والمدير الفنى الحالى لاتحاد الكرة وشهدت الاحتفالية كذلك تكريم فاروق جعفر المستشار الفنى للإدارة لكرة القدم.

وأكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه لم ينسى فريقى اليد والطائرة بالنادى وسيقيم احتفالاً خاصًا لهما لأنهما يستحقان التكريم، مضيفًا خلال الاحتفالية الخاصة بفريق سلة الزمالك بعد التتويج بدورى السوبر التى أقيمت اليوم، الخميس، أنه نظرًا لتواجد نصف فريق اليد مع منتخب مصر فى الدورة الودية المقامة حاليا فى إسبانيا، فسيتم تحديد ميعاد لاحق لتكريم الفريق ومعه أيضًا فريق الطائرة.

وكان حسين لبيب، أكد أن ما قدمه فريق السلة بالنادى هذا الموسم محليا وقاريًا هو إعجاز سيحسب لهذا الجيل، موضحًا أنه نسى نفسه وهو يتابع مباراة النهائى الفاصلة للسلة أمام الاتحاد السكندرى، متابعًا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك سابقًا: "فخورون بما قدمه فريق السلة، وهم وجه مشرف للكرة المصرية بكاملها وليس النادى الزمالك فقط".

وعن العروض التى تلقاها الإسبانى أوجستى بوش مدرب السلة بالزمالك قال لبيب: "عقدنا معه اجتماعا قبل ساعات، ويهمنا أن يستمر معنا لفترة أطول، وسيتم الاتفاق على ذلك بعد عودته من إسبانيا، حيث حصل على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع بعدما قضى 7 أشهر فى مصر دون سفر".

وعن تعديل عقد المدرب أكد رئيس الزمالك: "الزمالك على أتم الاستعداد للاتفاق مع أوجستى على الاستمرار، وما لاحظته فى شخصية المدرب أنه يبحث عن مجد مهنى قبل البحث عن الأموال". وتابع لبيب: "أوجستى مدرب قدير داخل الملعب وخارجه، قدم الكثير لنادى الزمالك، ونتشرف دائما بوجوده معنا".