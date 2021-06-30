شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: شادى حسين لم يتلق أى عروض محلية أو خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مسئولى نادى سيراميكا، على الأنباء التى تربط رحيل شادى حسين مهاجم الفريق عن النادى بنهاية الموسم الحالى، بعدما أكدت بعض التقارير تلقى اللاعب لعدة عروض محلية على رأسها الزمالك.

وقال مصدر فى جهاز الكرة بنادى سيراميكا لليوم السابع، إن اللاعب لم يتلق أى عروض محلية أو خارجية مؤكدا: "حتى المفاوضات الشفوية لم يتحدث معنا أحد، وحال تلقى عروض سنقوم بدراستها واتخاذ القرار الذى يخدم مصلحة النادى واللاعب معًا".

وتابع: "سيراميكا يؤدى موسم جيد قياسا على خبراته بالمسابقة كونه الموسم الأول للفريق فى دورى الأضواء والشهرة، وبالتالى طبيعى أن يكون عدد كبير من لاعبى الفريق تحت منظار الأندية الأخرى، لكننا لا نتعامل إلا مع المفاوضات الرسمية، سواء ببيع اللاعبين أو باللاعبين المحتمل تدعيم النادى بهم فى الميركاتو المقبل".

وحسب بعض التقارير دخل شادى حسين، مهاجم فريق سيراميكا، دائرة المرشحين بقوة للانضمام لصفوف فريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد حصوله على إشادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض.

ولعب شادى حسين 25 مباراة الموسم الحالى مع فريقه سيراميكا، بمسابقتى الدورى والكأس، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 4 أخرى.

وأصبح شادى حسين بمثابة العقبة أمام عودة باسم مرسى لصفوف الزمالك، حيث دخل فى منافسة شرسة مع مهاجم مصر المقاصة الحالى لحجز مكان فى صفقات الفريق الأبيض الصيفية نظرا لصعوبة ضم الثنائى فى نفس الميركاتو.