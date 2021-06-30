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القاهرة - سامية سيد - مصدر: الأهلى يرفض ترك لاعبيه للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء النهائى الإفريقى

كتب سليمان النقر

كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن مسئولى القلعة الحمراء يرفضون ترك لاعبيه لصفوف المنتخب الأولمبى فى ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود كل لاعبيه فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم 17 يوليو المقبل، حيث يتمسك بيتسو موسيمانى المدير الفنى ببقاء كل اللاعبين ويرفض رحيل أى لاعب.

ويرغب المنتخب الأولمبى فى ضم عدد من لاعبى الأهلى سواء السداسى طاهر محمد وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى شوبير، أو لاعبين من الكبار مثل محمد الشناوى وأيمن أشرف.

كما كشف المصدر، أن مسئولى النادى الأهلى يترقبون موقف الكاف من تقديم موعد نهائى دورى أبطال إفريقيا ووقتها قد يكون هناك مرونة فى التخلى عن بعض لاعبيه وليس كلهم، لا سيما أنه سيخوض مباريات فى الدورى خلال فترة توقف المسابقة لظروف مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

ويحاول مسئولو اتحاد الكرة إيجاد حلول لفكرة دخول المنتخب الوطنى الفقاعة الطبية يوم 17 يوليو المقبل، فى ظل انتهاء نهائى إفريقيا يوم 17 من الشهر القادم والمقرر إقامتها بالمغرب فى ظل ضيق الوقت ين نهائى إفريقيا والموعد النهائى للفقاعة الطبية يوم 18 يوليو.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، استعداداً لمباراته الهامة أمام بيراميدز فى السابعة من مساء غدا ضمن منافسات الدورى المصرى وهى المباراة الأولى التى يخوضها المارد الأحمر بعد التأهل للنهائى الأفريقي، ويدخل الأهلى بقائمة تبدو مكمتلة بعدما تماثل محمد هانى ومحمود متولى للشفاء من إصابتهما الأخيرة لكن الجهاز الفنى سيُحدد مصير الثنائى من مران اليوم.

على الصعيد ذاته، استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بنسبة كبيرة على الإبقاء على أكرم توفيق فى قيادة الجبهة اليُمنى خلال المباريات المقبلة فى الدورى بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد للغاية الفترة الماضية.