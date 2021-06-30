شكرا لقرائتكم خبر عن الروتيشن شعار موسيمانى فى مباريات الدورى استعداداً للنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى إجراء عملية تدوير بين لاعبيه خلال مباريات الدوري لإراحة المجهدين وتجهيز اللاعبين البعيدين عن المشاركة فنياً وبدنياً بشكل لايؤثر على حسم مباريات الايجيبشن ليج التى يتطلع لتدشين انتفاضة فيها فى صراعه المحتدم مع الزمالك على حسم اللقب للموسم السادس على التوالى وذلك ضمن قبل المباراة المرتقبة مع كايزر تشيفز فى نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها 17 يوليو المقبل بالمغرب.

ويخوض فريق الأهلى أربعة مباريات بالدوري مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

يختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الأربعاء ، استعداداً لمباراته الهامة أمام بيراميدز في السابعة من مساء غداً ضمن منافسات الدوري المصري وهي المباراة الأولى التى يخوضها المارد الأحمر بعد التأهل للنهائي الأفريقي، ويدخل الأهلي بقائمة تبدو مكتملة بإستثناء غياب وليد سليمان صانع العاب الفريق الذى تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية.

ولعب الأهلي 19 مباراة فقط بالدوري وله 7 مباريات مؤجلة بخلاف لقاء الخميس ضد بيراميدز، وحصد حامل اللقب 41 نقطة تضعه بالمركز الثالث بفارق 20 نقطة عن الزمالك المتصدر، الذي لعب مبارياته كاملة.