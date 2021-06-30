شكرا لقرائتكم خبر عن كاف متسائلا: من يستطيع كسر رقم مصر القياسى فى أمم إفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، سؤالا لمتابعيه عبر منصة التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر، عن الفريق الذي يمكنه كسر الرقم القياسي لمصر من حيث المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا في النسخة المقرر لها العام المقبل.

وكتب الكاف عبر تويتر: "مصر: 100 مباراة، وغانا: 99 مباراة، ونيجيريا: 93 مباراة، وكوت ديفوار: 91 مباراة، هذه هي المنتخبات الأكثر خوضًا لمباريات في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، فهل يتغير الترتيب خلال النسخة القادمة في الكاميرون".

واستهل المنتخب المصري الألفية الجديدة بالمنافسة في 4 مباريات ببطولة 2000، ومثلها في 2002، و3 لقاءات في 2004، التي احتل فيها المركز التاسع، قبل أن يُهيمن على القارة الأفريقية ثلاث نسخ متتالية بدأت في مصر 2006، و2008 في غانا، و2010 بأنغولا، إذ لعب 6 مباريات في كل مشاركة، وتوّج باللقب في النسخ الثلاث المتتالية.

وعانى المنتخب المصري منذ عام 2011 حتى 2016، إذ فشل في التأهل إلى ثلاث نسخ متتالية، قبل أن يعود للعب 6 مباريات في نسخة البطولة عام 2017، ويصل للنهائي.

ويُعد منتخب الفراعنة الأكثر فوزاً في تاريخ البطولة برصيد 57 انتصاراً، وهو الأعلى تهديفاً برصيد 164 هدفاً، وهو بالطبع صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 7 ألقاب.