شكرا لقرائتكم خبر عن نجم دجلة: مباراة المقاصة أهم مواجهة لنا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد رضا نجم وادى دجلة وصاحب هدفين لفريقه فى مرمى أسوان بالمباراة الأخيرة، أن مباراة دجلة ومصر المقاصة المقرر لها الاثنين المقبل على استاد السلام، هى أهم مباراة لفريقه هذا الموسم.

وقال رضا في تصريحات لليوم السابع: "مباراتنا مع المقاصة صعبة جدا، وشعارنا فيها نكون أو لا نكون، سيكون علينا الفوز للاستمرار فى تمسكنا بحلم البقاء بالدوري في هذا الموسم الصعب والمضغوط".

وأكمل موهبة وادى دجلة، أن الفوز على أسوان برباعية مقابل هدف فى المباراة الماضية، حسَّن من الحالة النفسية والفنية للاعبين، وأعاد الثقة لمنظومة الكرة بالكامل، موضحا أن الفوز يزيد من الضغوط على اللاعبين أيضا، لأنه أثبت بأنهم قادرون على تحقيق أهداف النادى".

وحفزت إدارة نادى وادى دجلة لاعبى الفريق للفوز على مصر المقاصة بصرف مكافآت 3 مباريات دفعة واحدة حال الفوز على الفريق الفيومى ومواصلة الصحوة التى بدأها الفريق بالفوز فى اللقاء الأخير على أسوان برباعية فى ملعب زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر.

ويلتقى دجلة مع المقاصة مساء الاثنين المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التى يأمل فيها الفريق الدجلاوى فى تحقيق الانتصار الثانى على التوالى للخروج من دائرة الهبوط.