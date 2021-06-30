قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز.. عودة مروان محسن.. وغياب بواليا وهاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، قائمته التي سيخوض بها مباراته المقبلة في بطولة الدوري أمام نظيره بيراميدز.

وشهدت القائمة المُعلنة عودة مهاجم الفريق مروان محسن بينما غاب محمد هاني ووالتر بواليا عنها.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمود كهربا، مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس.