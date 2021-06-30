استقالة أنتوني بافو نائب الأمين العام للكاف من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن رحيل أنتوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد، بنهاية الشهر الجاري.

وقال كاف في بيانه أن أنتوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيغادر الاتحاد القاري لكرة القدم في نهاية هذا الشهر يونيو 2021.

وكان بافو الذي شغل منصب نائب الأمين العام منذ 2017، مسؤولاً عن كرة القدم والتنمية في الاتحاد الأفريقي.

وقال بافو في تصريحات للموقع الرسمي لكاف: "كان هذا قرارًا اتخذته منذ ثلاثة أشهر لأسباب شخصية، تنتهي الرحلة التي بدأت في نوفمبر 2017 للأسف، مما يفسح المجال لبداية رحلة جديدة، أنا أعتبر نفسي محظوظًا لأنني خدمت كاف ووجودي في طليعة إدارة اللعبة في القارة، الحمد لله، أنا ممتن للجنة كاف التنفيذية بقيادة باتريس موتسيبي لإتاحة الفرصة لي، دون أن ننسى رئيس كاف السابق أحمد أحمد لرؤيته الإمكانيات في شخصي".

واختتم بافو: "إنني أغادر ورأسي مرفوعاً لأننا مع دعمكم حققنا العديد من الإنجازات وتجاوزنا العديد من العقبات فيما يتعلق بتطوير كرة القدم الأفريقية والترويج لها، بصفتي أول لاعب كرة قدم يخدم في مثل هذا المنصب الإداري العالي، أنا مقتنع بأنني لن أكون الأخير، زملائي الأساطير، شكرًا على الدعم وعائلتي لكونها صخرتي دائمًا".