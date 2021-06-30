كاف يرد لمصراوي على أنباء عدم إقامة نهائي الأبطال في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فنّد مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الوضع المتعلق باستضافة المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر بين الأهلي حامل اللقب وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وذلك من أجل تحديد البطل للنسخة الحالية 2020-2021.

وشهدت الساعات الماضية العديد من الأنباء حول إمكانية نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مدينة الدار البيضاء المغربية إلى مكان أخر بسبب وضع فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، وهذا ما جعلنا نستفهم حول هذا الأمر.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" ردًا على ما أشيع: "دعنا نتتبع الأمر خطوة بخطوة لنصل إلى النتيجة النهائية، هل من الأساس هناك ما يمنع المغرب من استقبال فريق جنوب إفريقي؟ هذا الشيء غير صحيح".

وتابع: "من يقول أن كايزر تشيفز لن يُسمح له بالسفر للمغرب رد عليه بأنه بالفعل كان في المغرب قبل أيام قليلة ولم يكن هناك أي مشكلة على الإطلاق، لماذا يكون الحديث عن عدم إقامة مباراة دور المجموعات في المغرب وهناك فريق سافر بالفعل قبل أيام قليلة؟"

وأضاف: "نتوجه إلى الوضع في جنوب إفريقيا، فهل هو خطير أو هناك حجر صحي من الأساس؟ هذا غير صحيح فنحن نمتلك ممثلين يسافرون إلى جنوب إفريقيا بشكل طبيعي دون مشكلة والوضع هناك الآن مجرد قيود على السفر مثل انجلترا مثلًا وليس حجر صحي أو منع من التنقل".

وردًا على ما إذا كان هناك تأكيد مغربي على استضافة المباراة، قال: "هناك ضمان حكومي من المغرب لاستضافة المباراة دون وجود أي عوائق لأي فريق وهذا الضمان حصلنا عليه منذ أن تقدم الاتحاد المغربي لطلب استضافة المباراة".

وسبق أن أوضح مصدر في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في تصريحاته لـ"الخليج 365" بأنه لا صحة على الإطلاق لما ينتشر حول استضافتهم للمباراة بدلًا من المغرب.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 17 يوليو القادم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.