الأهلي يُعلن غياب أيمن أشرف عن مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، غياب مدافع فريقه أيمن أشرف عن مباراة بيراميدز في الدوري.

وأوضح عبد الحفيظ، عبر تصريحات صحفية أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء، أن غياب أيمن أشرف عن لقاء بيراميدز في الدوري يأتي بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات دوري WE.

ومن المقرر أن يُعلن المدير الفني للأهلي، موسيماني عقب المران الجماعي اليوم، قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض لقاء بيراميدز.