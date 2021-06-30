"عمره 30 سنة".. قصة المدرب المصري حسام مهدي رئيس قطاع ناشئين نادي في هولندا (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ مصطفى الجريتلي:

كاد 25 أبريل 2021 أن يكون يومًا عاديًا كسائر أيام المدرب المصري حسام مهدي الذي يقود فرق تحت 15 و17 و19 سنة (قطاع الناشئين) بنادي Sc Buitenveldert الهولندي في الأشهر الماضية، إلا أن اتصال هاتفي جمعه مع رئيس ناديه السابق جعله على أعتاب تغيير جديد في مسيرته التدريبية.

رئيس نادي Swift avv الهولندي، عرض على المدرب صاحب الـ 30 عامًا، العودة مرة أخرى للعمل معه ولكن لشغل منصب مدير فني لقطاع الناشئين ومدير التطوير في النادي بدلاً من مدرب فريق تحت 13 سنة كما كان قبل عامين: "الإدارة رأت التطور الذي أصبحت عليه خلال الثلاث سنوات الماضية ولكنني صراحة تفاجأت وسعدت في نفس اللحظة بتفكيرهم فيّ، ولكنه تطور طبيعي لما أنجزته هنا في هولندا فحصلت على دورات من اتحاد الكرة الهولندي، لذا أرى اختيارهم لي في هذا المنصب وأنا أجنبي بالنسبة لهم شيء جيد جدًا".

حسام الذي بدأ مسيرته كناشيء في صفوف نادي المقاولون العرب قبل أن ينتقل للزمالك ومنه للشمس ثم الإنتاج الحربي؛ حيث تم قيده في الفريق الأول كلاعب تحت السن، لم يستمر طويلاً في الملاعب بسبب إصابة تعرض لها فاتجه لمجال التدريب.

البداية كانت كمدرب عام لفريق 99 بنادي نجوم المستقبل لمدة عام قبل أن ينضم لأكاديمية نادي أتليتكو مدريد الإسباني في مصر لمدة موسمين: "اكتسبت العديد من الخبرات وازداد مع الأمر شغفي وطموحي في مجال التدريب".

سافر ابن 26 عامًا في نهاية عام 2017 إلى هولندا في محاولة لاحتراف مهنة التدريب: "الأمور لم تكن سهلة بالمرة فكنت أذهب يومياً للأندية ويتم رفضي حتى ذهبت لنادي Dws ورأيت اللاعبين في المران فانتظرت حتى انتهائه وسألت المدرب عن إمكانية الانضمام فأخبرني بإمكانية وجودي في مران آخر، وحينما تعامل معي قرر النادي أن أجلس معه كفترة معايشة لمدة شهرين".

لم يدع حسام الفرصة تمر هكذا:"الحمد لله حينما توليت مهمة قيادة فريق Dws تحت 11 سنة في شهر يناير 2018 حققت معه نتائج جيدة رغم عائق اللغة، فاللغة الأولى هنا الهولندية ثم الإنجليزية، لذا كان لابد أن أذهب لمدرسة لأتعلم اللغة التي أصبحت أجيدها الآن".

وأخذ حسام الذي يرى في المدير الفني الألماني يورجن كلوب نموذجًا، من نادي Dws قاعدة للانتشار فمنه انتقل لتدريب فريقيAvv swift team 13 and SC buitenveldert team: "هنا لن يتم منعك إذا عملت في ناديين بقطاعات الناشئين لزيادة الخبرة، شرط ألا يكونا عمر واحد أو في ذات المسابقة".

ومع تطوره في العمل الميداني أثقل حسام موهبته بالحصول على دورات تدريبية كدورة UEFA B ليترك عمله في نادي Avv swift ويتفرغ بعدها لتدريب فرق تحت 15 و 17 و19 سنة بنادي Sc Buitenveldert حتى يوم 25 أبريل الماضي: "الأمور لم تكن سهلة ظللنا في مفاوضات حتى وقّعت على عقود شغل منصب مدير فني لقطاع الناشئين ومدير التطوير في نادي Swift avv يوم الثلاثاء 29 يونيو.. علىّ أن أباشر عملي بداية من الخميس 1 يوليو".

وهي المهمة التي وضعت على ابن الثلاثين عامًا أعباءً كثيرة بعد جلوسه مع إدارة النادي والاطلاع على خططهم للموسم المقبل وطريقة لعب الفرق التي يفضلون أن يظهر بها فريقهم: "أبلغ من العمر 30 سنة وأعلم أنني صغيرًا وأنه أمر لا يحدث كثيرًا، ولكن هنا لا يوجد مشكلة في السنن فنحن منظومة عمل واحدة ونُكمل بعض لصالح النادي".

الأمر لا يقتصر على صغر سن حسام فسيكون أمامه تحديًا آخر:"القطاع به قرابة الـ 700 لاعبًا و65 مدربًا عليّ التعامل معهم والاستماع لهم ومساعدتهم على تطبيق فكر النادي، وطريق اللعب، وتطوير القطاع، فسأجلس معهم لمعرفة رؤيتهم للفترة المقبلة ووضع الخطط وتحديد الأهداف للموسم المقبل".

ورغم أن الجانب الإداري سيكون مُسيطرًا على مهمة حسام الجديدة لكنه لا يرى أن ذلك سيؤثر على طريقه في مجال التدريب: "مهام المنصب ستُضيف ليّ؛ فسأظل في الملعب وسأتابع كافة المدربين وأتواجد بالمباريات، فسيتم ثقل الجانب الفني والإداري بجانب الخبرات التي سأكتسبها من المواقف الكثيرة التي ستواجهني".

ولايرى صاحب الـ 30 عامًا أن العودة لمصر في الفترة المقبلة ستكون بالأمر الجيد له في ظل رغبته في الاستمرار بأوروبا: "أرغب في مواصلة كسب الخبرات هنا وإذا كان هناك شيء قد أفيد به بلدي فبالطبع أنا مستعد لذلك في أي وقت".

يعكف مهدي حاليًا في منزله على وضع خططه وتصوراته لبداية عمله الذي سينطلق الخميس 1 يوليو باجتماع مع مدربي القطاع: "نادي Swift avv يقع في قلب مدينة أمستردام ولديه سمعة جيدة، لعل أفضل إنجاز له كان وصوله للدور ربع النهائي بالكأس منذ 3 سنوات أمام فينورد، كما يضم لاعبين ومدربين من أياكس يعملون به".