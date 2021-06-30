"عمره 30 سنة".. قصة المدرب المصري حسام مهدي رئيس قطاع ناشئين نادي في هولندا (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ مصطفى الجريتلي:
كاد 25 أبريل 2021 أن يكون يومًا عاديًا كسائر أيام المدرب المصري حسام مهدي الذي يقود فرق تحت 15 و17 و19 سنة (قطاع الناشئين) بنادي Sc Buitenveldert الهولندي في الأشهر الماضية، إلا أن اتصال هاتفي جمعه مع رئيس ناديه السابق جعله على أعتاب تغيير جديد في مسيرته التدريبية.
رئيس نادي Swift avv الهولندي، عرض على المدرب صاحب الـ 30 عامًا، العودة مرة أخرى للعمل معه ولكن لشغل منصب مدير فني لقطاع الناشئين ومدير التطوير في النادي بدلاً من مدرب فريق تحت 13 سنة كما كان قبل عامين: "الإدارة رأت التطور الذي أصبحت عليه خلال الثلاث سنوات الماضية ولكنني صراحة تفاجأت وسعدت في نفس اللحظة بتفكيرهم فيّ، ولكنه تطور طبيعي لما أنجزته هنا في هولندا فحصلت على دورات من اتحاد الكرة الهولندي، لذا أرى اختيارهم لي في هذا المنصب وأنا أجنبي بالنسبة لهم شيء جيد جدًا".
حسام الذي بدأ مسيرته كناشيء في صفوف نادي المقاولون العرب قبل أن ينتقل للزمالك ومنه للشمس ثم الإنتاج الحربي؛ حيث تم قيده في الفريق الأول كلاعب تحت السن، لم يستمر طويلاً في الملاعب بسبب إصابة تعرض لها فاتجه لمجال التدريب.
البداية كانت كمدرب عام لفريق 99 بنادي نجوم المستقبل لمدة عام قبل أن ينضم لأكاديمية نادي أتليتكو مدريد الإسباني في مصر لمدة موسمين: "اكتسبت العديد من الخبرات وازداد مع الأمر شغفي وطموحي في مجال التدريب".
سافر ابن 26 عامًا في نهاية عام 2017 إلى هولندا في محاولة لاحتراف مهنة التدريب: "الأمور لم تكن سهلة بالمرة فكنت أذهب يومياً للأندية ويتم رفضي حتى ذهبت لنادي Dws ورأيت اللاعبين في المران فانتظرت حتى انتهائه وسألت المدرب عن إمكانية الانضمام فأخبرني بإمكانية وجودي في مران آخر، وحينما تعامل معي قرر النادي أن أجلس معه كفترة معايشة لمدة شهرين".
لم يدع حسام الفرصة تمر هكذا:"الحمد لله حينما توليت مهمة قيادة فريق Dws تحت 11 سنة في شهر يناير 2018 حققت معه نتائج جيدة رغم عائق اللغة، فاللغة الأولى هنا الهولندية ثم الإنجليزية، لذا كان لابد أن أذهب لمدرسة لأتعلم اللغة التي أصبحت أجيدها الآن".
وأخذ حسام الذي يرى في المدير الفني الألماني يورجن كلوب نموذجًا، من نادي Dws قاعدة للانتشار فمنه انتقل لتدريب فريقيAvv swift team 13 and SC buitenveldert team: "هنا لن يتم منعك إذا عملت في ناديين بقطاعات الناشئين لزيادة الخبرة، شرط ألا يكونا عمر واحد أو في ذات المسابقة".
ومع تطوره في العمل الميداني أثقل حسام موهبته بالحصول على دورات تدريبية كدورة UEFA B ليترك عمله في نادي Avv swift ويتفرغ بعدها لتدريب فرق تحت 15 و 17 و19 سنة بنادي Sc Buitenveldert حتى يوم 25 أبريل الماضي: "الأمور لم تكن سهلة ظللنا في مفاوضات حتى وقّعت على عقود شغل منصب مدير فني لقطاع الناشئين ومدير التطوير في نادي Swift avv يوم الثلاثاء 29 يونيو.. علىّ أن أباشر عملي بداية من الخميس 1 يوليو".
وهي المهمة التي وضعت على ابن الثلاثين عامًا أعباءً كثيرة بعد جلوسه مع إدارة النادي والاطلاع على خططهم للموسم المقبل وطريقة لعب الفرق التي يفضلون أن يظهر بها فريقهم: "أبلغ من العمر 30 سنة وأعلم أنني صغيرًا وأنه أمر لا يحدث كثيرًا، ولكن هنا لا يوجد مشكلة في السنن فنحن منظومة عمل واحدة ونُكمل بعض لصالح النادي".
الأمر لا يقتصر على صغر سن حسام فسيكون أمامه تحديًا آخر:"القطاع به قرابة الـ 700 لاعبًا و65 مدربًا عليّ التعامل معهم والاستماع لهم ومساعدتهم على تطبيق فكر النادي، وطريق اللعب، وتطوير القطاع، فسأجلس معهم لمعرفة رؤيتهم للفترة المقبلة ووضع الخطط وتحديد الأهداف للموسم المقبل".
ورغم أن الجانب الإداري سيكون مُسيطرًا على مهمة حسام الجديدة لكنه لا يرى أن ذلك سيؤثر على طريقه في مجال التدريب: "مهام المنصب ستُضيف ليّ؛ فسأظل في الملعب وسأتابع كافة المدربين وأتواجد بالمباريات، فسيتم ثقل الجانب الفني والإداري بجانب الخبرات التي سأكتسبها من المواقف الكثيرة التي ستواجهني".
ولايرى صاحب الـ 30 عامًا أن العودة لمصر في الفترة المقبلة ستكون بالأمر الجيد له في ظل رغبته في الاستمرار بأوروبا: "أرغب في مواصلة كسب الخبرات هنا وإذا كان هناك شيء قد أفيد به بلدي فبالطبع أنا مستعد لذلك في أي وقت".
يعكف مهدي حاليًا في منزله على وضع خططه وتصوراته لبداية عمله الذي سينطلق الخميس 1 يوليو باجتماع مع مدربي القطاع: "نادي Swift avv يقع في قلب مدينة أمستردام ولديه سمعة جيدة، لعل أفضل إنجاز له كان وصوله للدور ربع النهائي بالكأس منذ 3 سنوات أمام فينورد، كما يضم لاعبين ومدربين من أياكس يعملون به".