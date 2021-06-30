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"مواعيد الكلاسيكو".. تعرف على قرعة موسم الدوري الإسباني الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أجريت قرعة الموسم الجديد 2021-2022 من "لا ليجا"، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأسفرت قرعة "الليجا" عن مواجهات نارية في الجولة الأولى من البطولة المحلية، حيث سيوجه نظيره ألافيس، بينما يستضيف فريق ريال سوسيداد، ويلعب حامل اللقب أتلتيكو مدريد مع فريق سيلتا فيجو.

وتم الكشف عن مواعيد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب "كامب نو"، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة، مواعيد مباراة الكلاسيكو ومباراة ديربي مدريد:

الكلاسيكو

برشلونة وريال مدريد الجولة 10 يوم 24 أكتوبر 2021 على ملعب "كامب نو"

ريال مدريد وبرشلونة الجولة 29 يوم 20 مارس 2022 على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"

ديربي مدريد

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الجولة 17 يوم 12 ديسمبر 2021 على ملعب "سانتياجو برنابيو"

أتلتيكو مدريد وريال مدريد الجولة 35 يوم 8 مايو 2022 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"

قمة برشلونة وأتلتيكو

أتلتيكو مدريد وبرشلونة الجولة الثامنة يوم 3 أكتوبر 2021 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"

برشلونة وأتلتيكو مدريد الجولة 23 يوم 6 فبراير 2022 على ملعب "كامب نو"

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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