صفقات الزمالك | وكيل سوكاري يعلن رحيله عن الصفاقسي التونسي

أعلن محمود الوذاني وكيل أعمال لاعب الصفقاسي التونسي كينجسلاي سوكاري، رحيله رسميًا اليوم الأربعاء، عن النادي، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وارتبط اللاعب النيجيري بالانتقال إلى الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل بحث مسئولو القلعة البيضاء، عن لاعب وسط مهاجم؛ لتعويض رحيل لاعب الفريق الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ورفض التجديد للأبيض.

ونشر وكيل اللاعب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أكد من خلالها مغادرة الثنائي النيجيري كينجسلاي إيدو وكينجسلاي سوكاري، للنادي الصفاقسي بعد نهاية عقديهما مع الفريق اليوم، وتحاول إدارة فريق عاصمة الجنوب إقناعهما بمواصلة المشوار، حسبما ورد بصحيفة تونس الرقمية.

وأكد وكيل اللاعب أن موكله يمر بظروف مادية صعبة بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وقد يتم طرده من محل سكنه بسبب عدم تسديد الإيجار، بالإضافة إلى حجز السيارة الموضوعة على ذمة اللاعب.

كما انتهت عقود 4 لاعبين أخرين غير سوكاري وإيدو بصفوف الصفقاسي ولم يتم التجديد لهم حتى الآن وهم: هاني عمامو ومحمد علي منصر والحارس الهادي قعلول ومحمد علي الجويني.

ولا يفضل كينغسلاي سوكاري الاستمرار في الدوري التونسي، في ظل انتهاء عقده مع الصفقاسي بنهاية الشهر الجاري، ويبحث عن خوض تجربة احترافية في إحدى الدوريات العربية.

وانتقل سوكاري إلى النادي الصفاقسي في شهر ديسمبر 2015، في حين بدأ إيديو مشواره رسميًا مع الفريق في الميركاتو الصيفي لسنة 2019.