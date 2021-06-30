شركة نايكي تؤكد ارتفاع الارباح بنحو 12.3 مليار دولار رغم أزمة كورونا

شهدت إرادات الشركة الأمريكية العملاقة للملابس الرياضية نايكي إرتفاعاً ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2021 بلغ 96٪ على أساس سنوي، لتصل الأرباح إلى 12.3 مليار دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 مايو 2021.

وارتفعت الزيادة بنسبة 21٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، وذكرت نايكي أن نمو الإيرادات في الربع الرابع من عام 2021 يعود إلى حد كبير إلى تعافي عملياتها التجارية المتأثرة بفيروس كورونا خلال العام الماضي.

وحقق شعار نايكي في السوق عائدات قياسية بزيادة 141٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.38 مليار دولار أمريكي، بفضل إعادة فتح الأسواق وعودة الرياضة.

واستمر النمو الرقمي في أمريكا الشمالية أيضًا في الصعود، حيث ارتفع بنسبة 54٪ مقارنة بعام 2020 الذي شهد ظهور فيروس كورونا.

وارتفعت عائدات شركة نايكي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا في الربع الرابع بنسبة 124٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.98 مليار دولار أمريكي، كما أشارت Nike إلى أن 99٪ من المتاجر في المنطقة مفتوحة الآن أو تعمل بساعات مخفضة.

ما هي مكاسب نايكي الأخرى؟

ارتفعت مكاسب وإيرادات نايكي في الصين الكبرى بنسبة 17٪ لتصل إلى 1.93 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع APLA بنسبة %82 ليصل إلى 1.46 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت المبيعات الرقمية بنسبة 41٪ على أساس سنوي وقفزت بنسبة 147٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وبلغ صافي الدخل الإجمالي لهذه الفترة 1.5 مليار دولار أمريكي، وبلغت ربحية السهم المخففة 0.93 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية للربع الرابع من عام 2020، وبلغت 790 مليون دولار أمريكي وصافي خسارة لكل سهم بقيمة 0.51 دولار أمريكي.

كما كشفت نايكي عن إيراداتها للعام بأكمله، والتي زادت بنسبة 19٪ لتصل إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ صافي الدخل للعام بأكمله حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي.

ماذا قالت شركة نايكي عن هذه الأرقام؟

قال رئيس نايكي ومديرها التنفيذي جون دوناهو أن نتائج نايكي القوية في هذا الربع الرابع من العام والسنة المالية كاملة، تُظهر ميزة الشركة العملاقة التنافسية الفريدة وعلاقتها العميقة بالمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف «كان العام المالي محوريًا لشركة نايكي، حيث قمنا بإضفاء الحيوية على إستراتيجية التسريع المباشر للمستهلكين في جميع أنحاء السوق».

وتابع «مدفوعين بزخمنا، نواصل الاستثمار في الابتكار وقيادتنا الرقمية لوضع الأساس لنمو Nike على المدى الطويل».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة نايكي «مات فريند» إن زخم العلامة التجارية للشركة هو شهادة على علاقاتها الحقيقية مع المستهلكين، والقوة الرقمية والتنفيذ التشغيلي المستمر.

وأضاف «مع تقدمنا في التحول الرقمي الذي يقوده المستهلكون، فإننا نبني نموذجًا ماليًا جديدًا سيستمر في دعم النمو المستدام والمربح على المدى الطويل لشركة نايكي».