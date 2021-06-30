مشاهدة مباراة الرجاء ويوسفية برشيد في بث مباشر بالدوري المغربي Inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الرجاء ويوسفية برشيد في الدوري المغربي Inwi، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 30-6-2021.

تُقام مباراة الرجاء ويوسفية برشيد ضمن الجولة الـ 24 في الدوري المغربي Inwi، على الملعب البلدي لبرشيد بمدينة برشيد، وتنقل على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “عادل المسعودي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد والمغرب التطواني من الحكم المغربي “عبد الرحيم اليعقوبي”، في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش، 19:15 بتوقيت المغرب، 20:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، 23:15 بتوقيت عمان.

فقد نادي الرجاء صدارة ترتيب الدوري المغربي لصالح غريمه الوداد منذ جولتين، بعدما خسر أمام اتحاد طنجة بهدفٍ دون رد، ولكن سرعان ما استعاد النسور الخضر عافيتهم بتحقيق انتصارين متتاليين.

ويخوض الرجاء مواجهة يوسفية برشيد اليوم، بمعنويات مرتفعة، حيث نجح وبأعجوبة في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تجاوز بيراميدز المصري بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “الوداد”، حيث جمع 48 نقطة من 23 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 6، وخسر في 3 مناسبات، وسجل لاعبوه 37 هدفًا، ودخل مرماه 18 هدفًا.

في المقابل، يعاني فريق يوسفية برشيد بمنطقة الهبوط، حيث جمع 23 نقطة فقط من 23 مباراة، حقق 4 انتصارات، وتعادل في 11، وتلقى 8 هزائم، ولم يسجل سوى 14 هدفًا كأضعف خط دفاع في البطولة الإحترافية حتى الآن.

وكان آخر انتصار لفريق يوسفية برشيد في الجولة قبل الماضية وجاء على حساب الفتح الرباطي، ويعتبر هو الوحيد في آخر 10 مباريات للفريق بالدوري المغربي Inwi.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الرجاء ويوسفية برشيد التي أقيمت على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة التاسعة في الدوري المغربي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).