مالك ايفرتون يوضح سبب تعيين رافائيل بينيتيز مدربًا للفريق

تم بشكل رسمي تعيين المُدرب الإسباني رافائيل بينيتيز مدربًا جديدًا لنادي إيفرتون الإنجليزي، ليخلف المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل بشكل مفاجيء للانتقال إلى ريال مدريد.

رافا بينيتيز الذي درب ريال مدريد بعد إقالة كارلو أنشيلوتي عام 2015، وافق على تدريب ايفرتون، العدو اللدود لفريقه السابق ليفربول، ووقع على عقد طويل مدته ثلاث سنوات يبدأ من موسم 2021-22.

وأبرم بينيتيز اتفاقه مع مالك ايفرتون فرهاد موشيري، الذي أصر على اختياره المثير للجدل، حيث قال إن مدرب نيوكاسل الأسبق هو أفضل رجل لتحقيق النجاح على ملعب جوديسون بارك.

ويواجه مدرب ليفربول السابق تحديًا كبيرًا للفوز بحب واحترام جماهير نادي إيفرتون، فقد سبق ووصف فريقه الجديد بـ النادي الصغير، وتحديدًا في عام 2007 الذي شهد صعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا في اليونان أمام ميلان.

واعترضت مجموعة من جماهير التوفيز على تعيين مدرب الغريم التقليدي السابق في هذا المنصب، ووصل الأمر إلى تعليق لافتة أمام منزله في ميرسيسايد كتب عليها عبارة «تهديد نحن نعلم أين تسكن .. لا توقع».

ما هو سبب تعيين رافا بينيتيز مدربًا لإيفرتون؟

صرح المالك الإيراني فرهاد موشيري معللاً اختياره لرافا بينيتيز الغائب عن التدريب في الدوري الانجليزي منذ سنوات، حين قال «لقد أثار رافا إعجابنا بشكل كبير بدرايته وخبرته، ولكن قبل كل شيء أبدى شغفه وجوعه للانضمام إلى نادينا».

وأضاف «نحن نعين رافا لأننا نعتقد أنه سيحقق النجاح لنادينا إيفرتون، نحن بحاجة إلى تحقيق المنافسة في الدوري وأن نفوز بالألقاب، ورافا فائز بطبعه ومؤكد يتمتع بخبرة كبيرة في التدريب على المستوى الأول وقد حصلنا على أفضل رجل لتحقيق ذلك».

وبدوره صرح رافائيل بينيتيز بعد تعيينه مدربًا لإيفرتون قائلاً «يسعدني الانضمام إلى إيفرتون، أعجبت كثيرًا بالطموح الذي أبداه النادي ورغبتهم في تحقيق النجاح لهذا الفريق التاريخي، أعتقد أن هذا هو النادي الذي يذهب إلى أماكن بعيدة، أنا مصمم على لعب دور كبير في مساعدة إيفرتون العظيم على تحقيق طموحاته».

وسيتولى مهاجم إيفرتون السابق «دنكان فيرجسون» مهمة المدرب المساعد كما كان مع كارلو أنشيلوتي، على الرغم من تشريحه للعودة إلى وظيفة الرجل الأول في إيفرتون بعد رحيل المُدرب الإيطالي.