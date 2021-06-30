مشاهدة مباراة الوداد والمغرب التطواني في بث مباشر بالدوري المغربي Inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي Inwi، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 30-6-2021.

تُقام مباراة الوداد والمغرب التطواني ضمن الجولة الـ 24 في الدوري المغربي Inwi، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وتنقل على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “محمد العدالي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد والمغرب التطواني، في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش، 19:15 بتوقيت المغرب، 20:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، 23:15 بتوقيت عمان.

ويدخل فريق الوداد المباراة بظروف صعبة، حيث ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي منذ 4 أيام، ورغم ذلك جددت إدارة الناصيري الثقة في المدرب التونسي “فوزي البنرزتي” أملًا في تحقيق الاستقرار لاستئناف المنافسات المحلية بنجاح.

ويسير الوداد بشكلٍ جيد في الدوري المغربي، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 11 مباراة، وبالتحديد منذ خسارته أمام اتحاد طنجة بنتيجة (3-2)، في الجولة الـ13، محققًا 4 تعادلات، و7 انتصارات.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي بفارق 3 نقاط عن ملاحقه الرجاء، حيث جمع 51 نقطة من 23 مباراة، فاز في 15 مناسبة، وتعادل في 6، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 43 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ودخل مرماه 18 هدفًا.

على الجهة المقابلة، انتصر المغرب التطواني مرتين فقط بآخر 10 خاضها في الدوري المغربي، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى 5 هزائم.

ويقبع نادي المغرب التطواني في المركز الـ11 بجدول الترتيب وفي رصيده 27 نقطة، جمعها من 24 مباراة، انتصر في 5، وتعادل في 12 لقاء، وخسر 7 مرات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا، واهتزت شباكه 27 مرة.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الوداد والمغرب التطواني التي أقيمت على ملعب الحسن الثاني، ضمن الجولة التاسعة في الدوري المغربي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).