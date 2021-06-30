يورو 2020 | والدة رابيو تحدث فوضى عارمة بعد مباراة فرنسا وسويسرا

انتقلت صدمة المنتخب الفرنسي بعد الهزيمة أمام سويسرا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 من ملعب المباراة إلى المدرجات، وكانت السيدة فيرونيكا رابيو بطلة الحدث، لعدم تحملها قسوة الهزيمة.

وأحدثت والدة لاعب وسط يوفنتوس والمنتخب الفرنسي آدريان رابيو ووكيلة أعماله فوضى عارمة في مدرجات الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية بوخارست فور إعلان تأهل سويسرا لربع نهائي يورو 2020 على حساب فرنسا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3/3.

وحملت فيرونيكا رابيو مسؤولية هذه الخسارة المدوية لأبطال كأس العالم 2018 لكل من بول بوجبا وكيليان مبابي، دون التطرق إلى الأخطاء التكتيكية التي اقترفها المدير الفني ديديه ديشان في تعامله مع التغييرات المثيرة للاهتمام التي أجراها مدرب سويسرا فلاديمر بيتكوفيتش.

ورصد راديو مونتي كارلو ردة فعل والدة رابيو، مؤكدة أنها قامت بتوبيخ عائلة بول بوجبا فور نهاية المباراة، محملةً إياه مسؤولية الهدف الثالث الذي سجله متتخب سويسرا في الدقيقة 90 من المباراة، اثر فقدانه للكرة في منطقة وسط الملعب بعد إلتحامه مع نجم آرسنال جرانيت شاكا.

ولم تكتف فيرونيكا رابيو بذلك، بل توجهت بعدها بكلمات قاسية إلى عائلة كيليان مبابي بالقول «كيف يسدد الركلة الترجيحية بهذه الطريقة الضعيفة، لاعب بمثل مستواه لا يجب أن يسدد هكذا، عليك (والده) توبيخه بالتأكيد».

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها والدة رابيو الجدل داخل فرنسا، حيث سبق وقاومت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بكل الطرق كي لا يجديد عقد نجلها مع النادي، وهو ما حدث لينتقل بشكل مجاني إلى يوفنتوس الإيطالي.

كما أن فيرونيكا رابيو كانت السبب في تغاضي برشلونة عن التعاقد مع أدريان رابيو بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، اثر مطالبتها إدارة البلوجرانا بعدم إشراك نجلها أدريان رابيو في المركز رقم 6 كبديل لسيرخيو بوسكيتس.