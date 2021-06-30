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بينهم ميسى ورامواس.. تعرف على 20 لاعبا حرا تنتهي عقودهم اليوم الأربعاء

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
ليونيل وسيرجيو راموس الأكثر شهرة بين 20 لاعبا قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن من حقهم الانتقال الحر لأي ناد يريدونه من دون قيد أو شرط، بعد منتصف ليلة اليوم الأربعاء، إذ تنتهي عقودهم مع أنديتهم نهاية الشهر الجاري.
 
وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) أن قائمة اللاعبين "الأحرار" لا تشمل بعض اللاعبين الذي تأكد توقيعهم لأندية أخرى، مثل: ممفيس ديباي (المنتقل من ليون إلى ) وديفيد ألابا (المنتقل من بايرن ميونخ إلى ) وعيسى ماندي (المنتقل من ريال بيتيس إلى فياريال) وروي سيلفا (المنتقل من غرناطة إلى ريال بيتيس).
 
وقائمة الـ20 لاعبا كالتالي:

1- ليونيل ميسي (برشلونة)
2- سيرجيو راموس (ريال مدريد)
3- جيروم بواتينغ (بايرن ميونخ)
4- دييغو كوستا (دون ناد)
5- غيانلويغي دوناروما (ميلان) سينتقل إلى (باريس سان جيرمان)
6- ديفيد لويز (أرسنال)
7- شكودران مصطفي (أرسنال)
8- هاكان تشالهان أوغلو (ميلان) سينتقل إلى (إنتر ميلان)
9- نيكولا ماكسيموفيتش (نابولي)
10- جوشوا كينغ (إيفرتون)
11- أنخيل رودريغيز (خيتافي)
12- رافائيل سانتوس بوري (ريفر بليت)
13- ماركو دميتروفيتش (إيبار) سينتقل إلى (إشبيلية)
14- كيفن غاميرو (فالنسيا)
15- خوان ماتا (مانشستر يونايتد)
16- حاتم بن عرفة (بوردو)
17- توماس فاكليك (إشبيلية)
18- ستيفان يوفيتش (موناكو)
19- السيد هيساج (نابولي)
20- نيكولاس نكولو (تورينو)
 
 
المصدر: ماركا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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