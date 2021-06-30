تقارير ألمانية: توني كروس سيعلن اعتزاله الدولي

أشارت تقارير صحفية ألمانية اليوم الأربعاء إلى أن لاعب وسط المنتخب الألماني توني كروس سيعلن اعتزاله اللعب الدولي وذلك عقب خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي يورو 2020 أمام إنكلترا.



وكان المنتخب الإنكليزي أقصى الماكينات الألمانية يوم أمس الثلاثاء من بطولة أمم أوروبا بفوزه على كروس ورفاقه بهدفين نظيفين على ملعب ويمبلي في لندن.



وبحسب التقارير فإن صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني البالغ من العمر 31 عاماً يريد اعتزال اللعب الدولي من أجل التفرّغ لناديه مضيفة أن اللاعب سيعلن الأمر في وقت قريب.



يذكر أن كروس الذي خاض 106 مباراة دولية وسجّل 17 هدفاً لألمانيا، كان توّج مع الـ"مانشافت" بلقب كأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين.