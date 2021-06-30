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الامارات | اختيار الإماراتي فهد الحوسني لتحكيم مباريات كأس العالم لكرة الصالات

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي لكرة قدم الصالات الحكم الدولي، الحكم الإماراتي فهد بدر الحوسني للمشاركة في إدارة مباريات بطولة العالم التي ستقام في ليتوانيا سبتمبر المقبل، ليكون ثاني حكم مونديالي إماراتي بالصلات ينضم لحكام النخبة بعد الدولي خميس الشامسي في انجاز دولي مميز يضاف للرياضة الاماراتية.
وقال الحوسني لـ"الامارات اليوم": "هذا الترشيح للمهمة الدولية يحملني مسؤولية كبيرة ويسعدني أن اكون على قدر هذه المسؤولية امتدادا لنجاحات الاماراتية وانا على ثقة عالية بأن أكون جديراً بها تزامنا مع تالق زملائي الرياضيين الاماراتيين دوليا وهي مناسبة لأن أشكر اللجنة التنفيذية للصالات ورئيسها عبد الملك جاني ولجنة الحكام وزملائي كافة للوصول لهذا الإنجاز المميز واتمنى تشريف الامارات عالميا من خلاله".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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