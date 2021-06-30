شكرا لقرائتكم خبر عن تسحب في كوالالمبور بمشاركة 12 منتخباً.. ترقب لقرعة تصفيات آسيا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسحب غدا الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمشاركة 12 منتخباً.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، ويكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في إصدار خاص يوم 18 يونيو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

وعلى مستوى آلية القرعة سيتم توزيع المنتخبات المتأهلة على ستة مستويات، ووضع التصنيف المنتخب السعودي في المستوى الثالث بجانب منتخب الإمارات فيما جاء المستوى الأول «اليابان، إيران»، وفي المستوى الثاني «أستراليا، كوريا الجنوبية»، وفي المستوى الرابع «العراق، الصين»، وفي المستوى الخامس «عمان، سوريا»، وأخيرًا المستوى السادس «فيتنام، لبنان».

هذا ومن المقرّر أن تقام مباريات التصفيات في التواريخ التالية: 2 سبتمبر 2021، 7 سبتمبر2021، 7 أكتوبر 2021، 12 أكتوبر 2021، 11 نوفمبر 2021، 16 نوفمبر 2021، 27 يناير 2022، 1 فبراير 2022، 24 مارس 2022، و29 مارس 2022.

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبع الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي: السعودية وسوريا وأستراليا وإيران واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.