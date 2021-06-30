شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن التعاون مع «لاليغا» لدعم مستقبل كرة القدم من خلال التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن النادي الأهلي عن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، وذلك من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال «MBA»، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وقد وقع اختيار رابطة الدوري الإسباني «لاليغا» على النادي الأهلي للتعاون معه في ماجستير إدارة الأعمال «MBA»، بصفته أحد أكبر أندية كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.

يركز برنامج رابطة الدوري الإسباني «ماجستير إدارة الأعمال لاليغا» على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال، والاستناد إلى دراسات الحالة من «لاليغا» وأنديتها الـ42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى وأصحاب المصلحة في مجالات الترفيه والتكنولوجيا والبيئة الرقمية، باستخدام منهجيات متطورة مباشرة مع تقنيات التشغيل الخاصة بـ«لاليغا» وآلياتها الفعّالة.

ويتضمن برنامج التدريب الداخلي مجموعة من المميزات للمشاركين، من بينها الرحلات الميدانية الدولية إلى نيويورك وميامي، إلى جانب جلسات عملية مع مديرين من أفضل الأندية والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مثل: النادي الأهلي في منطقة الشرق الأوسط، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وخلال الدورة، سيتم إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي، بعنوان: «من الريادة الإقليمية إلى المكانة الدولية.. رحلة نادي القرن الإفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية».

وقال جوزيه مويا، مدير في مدرسة «لاليغا» للأعمال «LaLiga Business School»: «شراكتنا مع النادي الأهلي تهدف إلى تقديم عقليات جديدة لعالم كرة القدم، حيث إن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم، والمساعدة في جذب مواهب محترفي اليوم والغد، في مدرسة (لاليغا) للأعمال، كلما زاد عدد الأشخاص المؤهلين دوليا والمتنوعين الذين يعملون في هذه الصناعة، كانت كرة القدم في جاهزية أفضل للنمو».

يحتوي البرنامج على 6 وحدات كاملة للدراسة، مع مراعاة الإدارة في صناعة الرياضة، والتسويق الجديد، والانتشار الرقمي والتكنولوجي، ووسائل الإعلام والترفيه، والأحداث الرياضية الكبرى، والابتكار وريادة الأعمال، في حين أن كل دورة مبنية على القيم والأهداف نفسها، فإن المتحدثين متنوعون، وسيتعلم الطلاب من خبراء معينين لكل بلد، بالإضافة إلى 20 ساعة من التدريس من معلمي «لاليغا».

وقال خوان فوينتيس مندوب «لاليغا» في مصر: «مهمتنا من التواجد في القاهرة هي تعزيز التعاون الاستراتيجي مثل هذا، وإن علاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب».

وأضاف مويا: «سواء كانوا يعملون بالفعل في كرة القدم أو كانوا جددا بالكامل في هذا المجال، فإننا نقدم للمشاركين دورات لم تكن متاحة سابقًا، ويمكن أن نساعد الناس على التعامل مع كرة القدم بعقلية تجارية جديدة».

يذكر أن ماجستير إدارة الأعمال من «لاليغا»، مفتوح للمتقدمين من حول العالم، بما في ذلك المصريون، ويمكن للطلاب من كافة دول العالم الانضمام إلى البرنامج، علمًا أن المقاعد محدودة بهدف ضمان جودة البرنامج، وسيبدأ البرنامج في مدريد من نوفمبر 2021 حتى يوليو 2022، وسيتم تدريسه بالكامل باللغة الإنجليزية.