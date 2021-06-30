شكرا لقرائتكم خبر عن النهائيات تعاند الحاوى.. مباريات مهمة حرمت الأهلى من وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة 4 أسابيع، وهو ما يجعل فرص لحاق الحاوى بالنهائى الإفريقى منعدمة.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق الأول بعد مواجهة الترجي التي أقيمت السبت الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكشفت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعيدا عن موضع إصابته القديمة التي سبق أن أبعدته عن المشاركة الجماعية.

ونستعرض أبرز المباريات التي غاب عنها وليد سليمان بسبب الإصابات فى التقرير التالى..

نهائى القرن

غاب وليد سليمان عن مواجهة الأهلي لغريمه الزمالك فى المباراة النهائية لدورى أبطال إفريقيا 2020، بسبب إصابته بفيروس كورونا المُستجد قبل أيام قليلة من نهائى القرن، والتى أقيمت يوم 27 نوفمبر الماضى، وانتهت بانتصار المارد الحمر (2 /1) والتتويج بلقب أفريقيا للمرة التاسعة تاريخيا.

نهائى كأس مصر

وواصل وليد سليمان الغياب عن الأهلى بعدما احتاج وقتا طويلا للتعافي من فيروس كورونا، ليغيب أيضا عن المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والتى جمعت الأهلى بفريق طلائع الجيش يوم الخامس من ديسمبر، والتى انتهت لصالح الأهلى بركلات الترجيح.

مونديال الأندية

واصل الحظ السيئ معاندة وليد سليمان بعدما غاب عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية "قطر 2020" بعد تعرضه لإصابة عضلية قبل ثمانية أيام فقط من سفر الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة، ليغيب لمدة شهر ليحرم من المشاركة فى التتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى المونديال العالمى.