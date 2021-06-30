شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تكريم فريقى اليد والطائرة قريبا بعد تكريم أبطال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه لم ينسى فريقى اليد والطائرة بالنادى وسيقيم احتفالاً خاصًا لهما لأنهما يستحقان التكريم، مضيفًا خلال الاحتفالية الخاصة بفريق سلة الزمالك بعد التتويج بدورى السوبر، أنه نظرًا لتواجد نصف فريق اليد مع منتخب مصر فى الدورة الودية المقامة حاليا فى إسبانيا، فسيتم تحديد ميعاد لاحق لتكريم الفريق ومعه أيضًا فريق الطائرة.

وتوج سلة الزمالك بدورى السوبر على حساب الاتحاد السكندرى فى المباراة الفاصلة بنتيجة 84-80 ومن قبلها توج ببطولة الأندية الأفريقية الأبطال فى رواندا.

وكان حسين لبيب، أكد أن ما قدمه فريق السلة بالنادى هذا الموسم محليا وقاريًا هو إعجاز سيحسب لهذا الجيل، موضحًا أنه نسى نفسه وهو يتابع مباراة النهائى الفاصلة للسلة أمام الاتحاد السكندرى، متابعًا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك سابقًا: "فخورون بما قدمه فريق السلة، وهم وجه مشرف للكرة المصرية بكاملها وليس النادى الزمالك فقط".

وعن العروض التى تلقاها الإسبانى أوجستى بوش مدرب السلة بالزمالك قال لبيب: "عقدنا معه اجتماعا قبل ساعات، ويهمنا أن يستمر معنا لفترة أطول، وسيتم الاتفاق على ذلك بعد عودته من إسبانيا، حيث حصل على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع بعدما قضى 7 أشهر فى مصر دون سفر".

وعن تعديل عقد المدرب أكد رئيس الزمالك: "الزمالك على أتم الاستعداد للاتفاق مع أوجستى على الاستمرار، وما لاحظته فى شخصية المدرب أنه يبحث عن مجد مهنى قبل البحث عن الأموال". وتابع لبيب: "أوجستى مدرب قدير داخل الملعب وخارجه، قدم الكثير لنادى الزمالك، ونتشرف دائما بوجوده معنا".