شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة يحتفل بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة استعداداته للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو من خلال ندوات وفقرات حوارية مفتوحة مع الشباب واحتفالات فنية ورياضية .

من جانبه، عقد المستشار محمد علاء رئيس المجلس التنفيذي للمركز اجتماع مع إدارات النشاط المختلفة لوضع برنامج الإحتفالات بذكري ثورة يونيو والتنسيق بين الإدارات المختلفة لخروج الإحتفالية بالمظهر اللائق، وكثفت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمركز نشاطها علي الصفحة الرسمية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية، مضيفا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشهد مرحلة غير مسبوقة في البناء والتطوير على كافة المستويات، لافتا إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر فى مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.