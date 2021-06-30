شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أقوى 5 بنات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعد الرياضة القتالية حكرا على الرجال فقط، ولا تٌعد الألعاب العنيفة مقتصرة على الأولاد، مع تهميش دور البنات، وانحصاره في ألعاب تناسبهن مثل السباحة والجمباز، بل أن البنات تألقن في رياضات الحديد و العضلات مثل الكاراتيه ورفع الأثقال، وكمال الأجسام، والتايكوندو، والمصارعة.

وأبرز مثال على ذلك وصول اللاعبات المصريات إلى قمة التتويج في بطولات العالم، وكذلك الأولمبى، في هذه الرياضات القتالية، حت أطلق عليهن " أقوى لاعبات في مصر".

جيانا فاروق

تٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة

واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

سارة سمير

تٌعد سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال "ملكة الحديد"، حيث استطاعت أن ترفع رصيدها الذهبى فى البطولات الدولية التى تشارك بها، عن منتخب بلادها، وأخرها التتويج بثلاثة ذهبيات فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب .

ومن قبلها توجت سارة سمير بالميدالية الذهبية فى بطولة البحر الأبيض المتوسط فى إسبانيا وكذلك برونزية و فضيتى المجموع والكلين فى بطولة العالم التى أقيمت بتركمستان، وتٌعد الميدالية البرونزية التي حققتها اللاعبة في دورة الألعاب الأولمبية بريو دى جانيرو 2016 أبرز إنجازات اللاعبة، والتي حققت من بعدها المثير من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

دينا عبد المقصود

دينا عبد المقصود أول لاعبة مصرية تحترف كمال الأجسام، وتقيم بين أوكرانيا حيث احترافها، وبين مصر، حيث تقيم أسرتها بمحافظة بورسعيد، استطاعت اللاعبة أن تحقق ميداليتين ذهبيتين ببطولة أوكرانيا المفتوحة باسم مصر، وكشفت اللاعبة أنها لجأت إلى الاحتراف في أوكرانيا لأن مصر لا يوجد بها احتراف اللعبة خاصة للبنات.

هداية ملاك

هداية ملاك هى لاعبة منتخب التايكوندو، وأول لاعب عربية وأفريقية تتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، كما تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

حققت هداية الكثير والكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

تأهلت الى أولمبياد طوكيو من خلال الدورة المؤهلة التى أقيمت بتونس ، وسبق لها المشاركة فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وحلّت في المركز الـ12 في الترتيب النهائي من منافسات فئة 75 كجم.

سمر حمزة

وحققت سمر حمزة عدة بطولات وألقاب منها المركز الأول إفريقيًا 8 مرات، والمركز 12 في أولمبياد «ريو دي جانيرو 2016»، وخامس بطولة بولندا المفتوحة 2016، والثالث بدورة الألعاب الإفريقية، وأول دورة بحر متوسط 2015، وكذلك ببطولة البحر المتوسط 2018 وبرونزية دورة المتوسط 2019، وبرونزيتين ببطولة أسبانيا، وخامس عالم للكبار 2018، والثامن عالميًا تحت 23 عاما 2018، ورابع دورة التضامن الإسلامي 2017، وبرونزية بطولة «نيكولا بتروف» 2021.