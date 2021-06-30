شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يعود لتشكيلة غزل المحلة أمام الزمالك بسبب أزمة الاصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة المدافع محمد سامى في التشكيل الأساسى الذى يخوض لقاء الزمالك القادم في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويأتى قرار الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بحل أزمة غيابات الجبهة اليمنى بعد إيقاف معتز محب و إصابة الثنائى هانى عادل و يحيى حامد .

وانتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى الجمعة الماضى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى يوم 5 يوليو المقبل.