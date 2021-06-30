شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يترقب موعد النهائى الإفريقى لوضع خطة منح لاعبيه لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الاهلى إعلان الاتحاد الافريقى الموعد النهائى لمباراة نهائى دوري الابطال الافريقى والتى يلاقي فيها منافسه كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بالمغرب حتى يستقر الموعد النهائى لتلقى لاعبيه لقاح كوورنا ، وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن لاعبى الفريق سيحصلون على لقاح كورونا فى إطار البرنامج المتبع ضمن الوقاية من الفيروس.

وأوضح أبو عبلة فى وقت سابق أنه بعد التشاور مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، تقرر تأجيل حصول لاعبى الفريق والجهاز الفنى على لقاح كورونا لحين انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجى التونسي والذى فاز به المارد الاحمر بثلاثية دون رد ليصعد للمباراة النهائية بمجموع المباراتين 4-0

وأشار أبو عبلة إلى أن الجهاز الطبى يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على مصل كورونا ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراتى الترجى التونسي؛ للحفاظ على تركيز اللاعبين فى المباراتين.

وأكد أبو عبلة أنه سيتم تحديد موعد لحصول لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى على لقاح كورونا عقب الانتهاء من لقاء العودة أمام الترجى التونسى والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأهلى والسلام.

ويخوض فريق الأهلى أربعة مباريات بالدوري مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.