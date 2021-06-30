شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري للقاضية × الأهلي: موسيماني ناجح وطاهر عوض رحيل رمضان صبحي - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني أن تجربة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لللأهلي ناجحة، بعدما نجح في المهام الموكلة اليه من قبل مجلس الادارة وتحقيق البطولات التى شارك فيها خلال الفترة القصيرة الماضية، مؤكداً أنه لا يوجد مدرب أفريقى وأجنبى ولكن الجميع يعمل على النجاح، وتابع حسام البدري في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع علي تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :" كلنا مدربين أفارقة وموسيماني نجح فى تحقيق ما هو مطلوب منه وحقق جميع البطولات التى قاد الفريق الاحمر خلالها الفترة الماضية "

وأوضح حسام البدرى أن طاهر محمد طاهر صانع العاب الأهلي قام بتعويض رحيل رمضان صبحى الذى رحل الى بيراميدز الموسم الماضى عقب تقديمه مستوى رائع ومساهمته فى تحقيق الفوز بالمباريات الهامة .

ويعد حسام البدري واحد من أفضل المدربين المصريين في تاريخ الكرة المصرية، بفضل انجازاته الكبيرة التي حققها مع الأهلي والعديد من الأندية المحلية والخارجية، وصولاً لتوليه المسئولية الفنية لمنتخبنا الوطني، والذي نجح معه مؤخراً في الوصول لنهائيات بطولة أمم افريقيا المقبلة المقرر اقامتها في الكاميرون 2022

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.