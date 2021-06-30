7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يؤجل حسم ملف الصفقات الصيفية ويضع التعاقد الحر فى الترتيب الأول ،عمرو جمال يفضل الزمالك على بيراميدز.

عمرو جمال يفضل الزمالك على بيراميدز

يفضل عمرو جمال لاعب طلائع الجيش الحالى الانضمام لصفوف نادي الزمالك فى الموسم الجديد على بيراميدز فى ظل رغبة الأبيض ضمه، فى صفقة انتقال حر، بعدما علم مسئولى النادى الأبيض إن اللاعب سيكون حراً فى الانتقال خلال الموسم المقبل.

الزمالك يؤجل حسم ملف الصفقات الصيفية ويضع التعاقد الحر فى الترتيب الأول

قرر مسئولي نادي الزمالك تأجيل حسم ملف الصفقات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين ، وذلك لسببين، الأول هو عدم مقارنة اللاعبين المتواجدين في الفريق بالمتعاقدين مع النادي بداية من الموسم المقبل من الناحية المالية والمستحقات، وهو ما قد يجعل عملية التجديد صعبة بسبب المطالب المالية للاعبين الجدد.

الزمالك يمنح الجونة الضوء الأخضر لشراء عمر السعيد نهائيا

حصل نادى الجونة على ضوء أخضر من الزمالك للتفاوض لشراء عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض المعار للجونة، بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

استطلع مسئولي نادى سيراميكا رأي صلاح محسن مهاجم الأهلى في الانتقال للفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، وذلك بعدما تلاشت حظوظ بقاء أحمد ياسر ريان في صفوف الفريق للموسم الجديد، بناء على رغبة الأهلي الذي يتمسك بعودة اللاعب بنهاية هذا الموسم.

الاتحاد السكندرى يصارع سيراميكا على ضم مهاجم الإسماعيلى

دخل ناديى الاتحاد السكندرى وسيراميكا في مفاوضات جادة مع محمد الشامى مهاجم الاسماعيلى تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال.

كارتيرون يطلب التعاقد مع مدافع سوبر تحسبا لرحيل محمود علاء

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك من إدارة النادى ضرورة تدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمدافع سوبر، وذلك فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه خط دفاع الزمالك فى الموسم الحالي.