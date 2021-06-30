كايزر يعلق عبر الخليج 365 موقفه من نهائي دوري الأبطال ومصير تجديد عقود اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أكد فينا مافوسا المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يخطر ناديه بشأن تغيير موعد ومكان نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف متحدث كايزر تشيفز في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء: "حتى الآن المباراة النهائية في موعدها، وأيضًا المباراة ستقام في المغرب".

وتردد في الساعات الماضية عن نقل ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب بسبب التشديدات من السلطات المغربية على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعن موقف تجديد عقود اللاعبين، رد متحدث كايزر: "جميع اللاعبين المقيدين سيكونون في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والنادي سيصدر بيانًا رسميًا حول تجديد عقود اللاعبين".

وكانت تقارير صحفية جنوب أفريقية كشفت في الساعات القليلة الماضية عن انتهاء عقود عشرة لاعبين من جانب فريق كايزر تشيفز بنهاية الشهر الحالي.

وكان فريق كايزر تشيفز وصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، صعد الأهلي للنهائي القاري بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن نهائي دوري الأبطال سيقام هذا العام في المغرب، وتحديدًا على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" في 17 من الشهر المقبل.