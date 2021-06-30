رئيس برشلونة يوجه رسالة للجماهير بشأن تجديد عقد ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة رسالة للجماهير، حثهم خلالها على ضرورة الهدوء فيما يتعلق بعقد ليونيل ميسي قائد الفريق، والذي سينتهي بحلول منتصف ليل اليوم، الأربعاء.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الإسباني، فإن لابورتا تواجد في مقر النادي صباح الأربعاء، حيث واجهه عدد من الصحفيين والجماهير بأسئلة حول مصير التعاقد الجديد لميسي.

وقال لابورتا في رسالته القصيرة ردًا على التساؤلات: "أهدأوا، لا داعي للقلق".

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بحلول منتصف ليل اليوم، حيث يتواجد الأرجنتيني في البرازيل حاليًا لخوض منافسات كوبا أميركا مع منتخب بلاده.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية إسبانية سابقة كانت قد أشارت إلى أن إدارة برشلونة لم تتوصل لاتفاق نهائي مع ميسي بشأن البنود الخاصة بالتعاقد الجديد بينهم.