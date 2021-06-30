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الامارات | بالصور.. بديل محمد صلاح في مباريات ليفربول الموسم الجديد

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح نجم بورتو البرتغالي أوتافيو (26 عاماً) مرشحاً بقوة للانتقال إلى نادي ليفربول خلال النتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لموقع "ليفربول إيكو".

وسلط الموقع الضوء على أوتافيو الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن ويعتبر من أهم اللاعبين في بورتو مما دفع ليفربول إلى الاهتمام بالتعاقد معه من خلال المفاوضات الرسمية الجارية الآن.

ووصف الموقع اللاعب الجديد بأنه "محمد صلاح الجديد"، مشيراً إلى أنه سيكون بديلاً للنجم المصري خلال المباريات، لما يتمتع به اللاعب البرتغالي من إمكانات ومهارات فردية عالية.
ويتطلع ليفربول إلى البناء لمستقبل تكتيكي أفضل يدعم تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب المطالب باستعادة لقب من مانشستر سيتي، وسيكون أوتافيو بين الحلول المهمة التي سيعول عليها كلوب من باب الصفقات المفاجئة التي أجراها سابقاً ونجحت في الارتقاء بمستوى "الريدز".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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