شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أوكرانيا يودع بطولة أوروبا بسبب إصابة الركبة خلال مواجهة السويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منتخب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن المهاجم أرتيم بسيدين سيغيب حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال التحام مع السويدي ماركوس دانييلسون.

وتعرض دانييلسون للطرد بسبب التدخل ضد بسيدين خلال فوز أوكرانيا 2-1 على السويد في دور الـ16 أمس الثلاثاء.

وقال مساعد مدرب منتخب أوكرانيا ألكسندر شوفكوفسكي إن بسيدين عاد إلى أوكرانيا للخضوع إلى فحوص طبية.

وكتب شوفكوفسكي عبر فيسبوك: «لن نتمكن من الاعتماد على أرتيم بسيدين بعد ذلك في المباريات المقبلة، واضطر لترك الفريق والعودة لكييف للخضوع لفحوص شاملة».

وستلعب أوكرانيا ضد إنجلترا بدور الثمانية في روما يوم السبت القادم.