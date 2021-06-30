شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف النقاب عن أول 4 لاعبين فى قائمة الزمالك للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، الإعلان عن قائمة الموسم الجديد لفريقه، بعد انتهاء مباريات الموسم الحالي، لرغبته فى الحفاظ علي تركيز كافة اللاعبين الحاليين وعدم التسبب فى قلق أو خوف لدي البعض.

بعيدا عن اللاعبين الكبار فوق السن، أصبح الرباعى سيف فاروق جعفر، وحسين فيصل، ويوسف علي، ويوسف أسامة نبية أبرز المرشحين للقيد في قائمة الزمالك تحت السن في الموسم الجديد.

ويشارك الثلاثى سيف جعفر، وحسين فيصل ويوسف أسامة في تدريبات الفريق الأول خلال الوقت الحالي، بعد تصعيدهم بناءا على رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بينما يعود يوسف على لصفوف الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي، حيث يلعب حاليا في صفوف فريق زد على سبيل الإعارة قبل الاستقرار على عودته بالموسم المقبل.

فى سياق آخر، قرر مسئولي نادي الزمالك تأجيل حسم ملف الصفقات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين ، وذلك لسببين، الأول هو عدم مقارنة اللاعبين المتواجدين في الفريق بالمتعاقدين مع النادي بداية من الموسم المقبل من الناحية المالية والمستحقات، وهو ما قد يجعل عملية التجديد صعبة بسبب المطالب المالية للاعبين الجدد.

أما السبب الثاني فهو رغبة إدارة النادي في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق في المقام الأول، وبناءا علي المفاوضات مع اللاعبين علي التجديد سيتم تحدجيد بعض المراكز التي تحتاج لتدعيم، ففي حالة رفض لاعب التجديد فان إدارة الزمالك يتضع المركز الذي يشارك به ضمن أولويات التعاقدات الصيفية المقبلة.