شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري للقاضية × الأهلي: اليو ديانج أفضل لاعب محترف في مصر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني أن المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي هو أفضل لاعب محترف في مصر متفوقاً على جميع اللاعبين الاخرين بفضل المردود الكبير الذي يقدمه مع الفريق الأحمر، ونجاحه في ضبط ايقاع وسط الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر في تفوق الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها مؤخراً سواء على المستوى المحلي أو الافريقي، وتابع حسام البدري في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع علي تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"لو بيدي اختار لاعب محترف لتدعيم صفوف منتخبنا الوطني سأختار بدون تردد اليو ديانج لما يملكه من امكانيات كبيرة ستساعدنا بشكل كبير في خططتا الفنية"

ويعد حسام البدري واحد من أفضل المدربين المصريين في تاريخ الكرة المصرية، بفضل انجازاته الكبيرة التي حققها مع الأهلي والعديد من الأندية المحلية والخارجية، وصولاً لتوليه المسئولية الفنية لمنتخبنا الوطني، والذي نجح معه مؤخراً في الوصول لنهائيات بطولة أمم افريقيا المقبلة المقرر اقامتها في الكاميرون 2022

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.