شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي : علي معلول يُمدد عقده مقابل مليون و800 الف دولار سنوياً "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الزميل محمد عراقى خلال برنامجه القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 أن الإدارة الحمراء نجحت في التوصل لإتفاق مع النجم علي معلول بشأن تمديد عقده لمدة موسمين اضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده مقابل مليون و800 الف دولار سنوياً.

وتابع الزميل أن علي معلول عزز تصدره لقائمة أغلي لاعبي الأهلي على مستوى الراتب السنوي، حيث كان راتبه السابق مليون و200 الف دولار وهو كان أيضاً أعلي راتب بين لاعبي الأهلي في وقتها.

وأضاف محمد عراقي أن هناك رغبة بين الأهلي وعلي معلول على الاستمرار لأطول فترة زمنية سنوياً، حيث يغب الدولي التونسي في ختام مسيرته الكروية مع الأهلي خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها الظهير الدولي مع الفريق الأحمر، وفوزه معه بجميع البطولات الممكنة كما أن الفريق على وشك تحقيق البطولة الافريقية العاشرة بعد الصعود للمبارة النهائية ومواجهة كايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل.

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.