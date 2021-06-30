شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل الاعلان عن صفقة كريم فؤاد بسبب نهائى دوري الأبطال الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الاهلى على تأجيل الاعلان الرسمى عن صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى بسبب الانشغال بنهائى دوري الابطال الافريقى المقرر له 17 يوليو المقبل أمام كايزر تشيفز بالمغرب ، ورغبة النادى فى فرض سياج من التركيز على استعدادات المارد الاحمر لحسم اللقب الافريقى بجانب خوض أربعة لقاءات مهمة فى بطولة الدوري

ومن المقرر أن ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، في ظل انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري عقب الاعلان الرسمى عن الصفقة واتمامها مع إدارة نادى النجوم .

وبات كريم فؤاد ظهير أيمن نادى النجوم المعار إلى إنبي لنهاية الموسم على بعد خطوات قليلة من إرتداء قميص الأهلى خصوصا بعدما نجحت إدارة النادى الأحمر من إنهاء الصفقة مقابل 15 مليون جنيه، يدفع منهم الأهلي 13 مليون فقط ،على أن يتحمل اللاعب 2 مليون يتم خصمهم من مستحقاته لدي الأهلي والنجوم.

ومن المتوقع أن يمثل كريم فؤاد إضافة كبيرة للنادى الأهلى لما يمتلكه اللاعب من مرونة كبيرة في الانتقال والتحرك بين المراكز الأمر الذى يجعله ورقة رابحة في يد الجهاز الفني يسد بها أوجه العجز والنقص خصوصا أن اللاعب ينتقل بين 5 مراكز.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت العالمي" المتخصص في إحصائيات اللاعبين فإن كريم فؤاد خاض 22 مباراة مع إنبي في الدورى خاض 6 لقاءات منهم في مركز الظهير الأيمن ولم يصنع أو يسجل أي أهداف بينما لعب 7 لقاءات في مركز وسط الملعب ونجح في صناعة هدفين.

وخاض كريم فؤاد 5 مباريات في مركز الظهير الأيسر وصنع هدفين وفى الجناح الأيمن لعب 3 لقاءات وصنع هدف وحيد بينما خاض في مركز الجناح الأيسر مباراة واحدة ولم يصنع أو يسجل أي أهداف فيها.

ويأتي إجمالي المباريات التي لعبها كريم فؤاد مع إنبي هذا الموسم 23 لقاء منهم 22 مباراة في الدورى ولقاء وحيد في كأس مصر بإجمالي 1930 دقيقة نجح خلالهما في صناعة 5 أهداف بينما حصل على ثلاثة إنذرات.