شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن تعاقد بيراميدز مع جونيس بعد رحيل أروابارينا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونيس، قيادة الفريق خلفا للأروجنتيني رودولفو اروابارينا بعدما قررت إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة ، ونستعرض كواليس هذا القرار فى السطور التالية ..

س: لماذا قرر بيراميدز رحيل أروابارينا ؟

ج: على مدار أكثر من 8 أشهر كان أروابارينا على رأس القيادة الفنية للسماوي، قاده من خلالها في 36 مباراة، كانت الإخفاقات والعروض السيئة والسلبية هي السمة السائدة بقوة سواء على المستوى المحلي أو القاري، في ظلال امتلاك الفريق لمجموعة كبيرة من النجوم الدوليين أصحاب الأسماء اللامعة مثل عبدالله السعيد ورمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي، وكانت أحدث الصدمات وداع بطولة الكونفدرالية من نصف النهائى لصالح الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

س: ماذا قدم أروابارينا مع بيراميدز ؟

ج: تولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري.

س: ماهى مدة تعاقد بيراميدز مع جونيس ؟

ج: بيراميدز أعلن عن تولي اليوناني تاكيس جونيس المسئولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا لأروابارينا.

س: ماهو تشكيل الجهاز المعاون لجونيس فى بيراميدز ؟

ج: يضم جهاز المدير الفني تاكيس جونياس، محمود فتح الله واليوناني سبيروس وعمرو مختار كمدربين، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمى.

س: هل يملك جونيس تجارب فى الدوري المصرى قبل مواجهة بيراميدز ؟

ج: سبق لجونيس التدريب في مصر، حيث قاد وادي دجلة في يوليو 2018، ولعب معهم في 54 مباراة فاز في 15 منهم، وتعادل مثلهم، وخسر 24 مباراة ، وأنهى جونيس الدوري مع دجلة في الموسم قبل الماضي بالمركز العاشر، قبل أن يرحل عنهم في الموسم الماضي وهو في المركز الـ 17 قبيل انتصاف الموسم ، ولم يتولى جونياس قيادة أي فريق منذ الرحيل عن وادي دجلة في فبراير 2020.

س: ماذا فعل جونيس فى أول ظهور مع بيراميدز ؟

ج: عقد المدير الفني الجديد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب طالبهم خلالها بنسيان الفترة الماضية والتركيز فيما هو قادم من مباريات مهمة في الدوري وكأس مصر، مشددا على أن يثق في قدراتهم وأنهم الأفضل في مصر وبإمكانهم تعديل المسار والانطلاق نحو الهدف المنشود.

س: ماهى أول مباراة لبيراميدز تحت قيادة جونيس؟

ج: يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي غداً الخميس على استاد الأهلي والسلام في إطار الجولة 27 لمباريات الدوري الممتاز وهى المباراة الاولى للسماوى تحت قيادة جونيس.