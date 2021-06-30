شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل يؤجل ضم مخطط أحمال للمقاصة إلى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل محمد عبد الجليل المدير الفني الجديد للمقاصة الاستعانة بمخطط أحمال الفريق الفيومي إلى نهاية الموسم الحالي، مع استمرار الثلاثي طارق حجاج وإسلام عادل وطارق سليمان في العمل بالجهاز المعاون له في تدريب المقاصة.

ويبدأ فريق المقاصة الاستعداد لمواجهة وادي دجلة يوم الاثنين المقبل بدءا من غد الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وقال عبد الجليل خلال تصريحات خاصة إنه لا يفكر في استقدام مخطط أحمال بالفترة الحالية وسيتولى بنفسه الإشراف على الأحمال البدنية والحصص التدريبية الخاصة باللاعبين، على أن يتم مناقشة المر مع إدارة النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي والذي يتبقى على نهايته شهرين فقط.

شدد على أن الفريق بحالة بدنية جيدة في الوقت الحالي ولا يوجد ما يستدعي ضرورة ضم مخطط أحمال جديد في الفترة الحالية.

واستقال محمد عظيمة من تدريب المقاصة بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، ورحل معه الثنائي اللبناني بلال محيي الدين المدرب العام والتونسي أحمد بهلول مخطط الأحمال، بينما استمر باقي أعضاء الجهاز الفني للفريق الفيومي.