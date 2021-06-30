شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: شريف أفضل مهاجم فى الدورى..و محسن وريان بدلاء جيدين لمصطفى محمد فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق أن محمد شريف مهاجم النادى الأهلى أفضل المهاجمين على الساحة الرياضية فى الدورى المصرى حاليا .

كما قال أبو جريشة فى تصريح لبرنامج 60 دقيقة التى تقدمه شيما صابر على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 أن صلاح محسن و أحمد ياسر ريان أفضل بدلاء لتعويض مصطفى محمد المحترف فى الدورى التركى فى حالة عدم الموافقة من ناديه على الإنضمام للمنتخب الأوليمبى فى الأولمبياد .

يعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، يوم 2 يوليو المقبل، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

وتأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى عن أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه الانجليزى السماح للاعب بالمشاركة فى الأولمبياد، ليخرج اللاعب من حسابات جهاز المنتخب رغم أنه كان الخيار الأول لشوقى غريب وجهازه بين اللاعبين الثلاثة الكبار.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.