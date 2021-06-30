الرجاء يقرر.. هل يرحل هدف الزمالك عن الفريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية مغربية، عن وجود رغبة من جانب نادي الرجاء البيضاوي المغربي للإبقاء على خدمات المهاجم الكونغولي بن مالانجو.

وبحسب إذاعة "راديو مارس" المغربية، الأربعاء، فإن إدارة الرجاء قررت رفض أي عروض سيتلقاها بن مالانجو.

وأضافت الإذاعة المغربية، أن أسهم بن مالانجو ارتفع بفضل مستواه المميز في الموسم الحالي الأمر الذي جعل إدارة الرجاء تتمسك بخدمات اللاعب في الفترة المقبلة.

وكان صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى صفوف الرجاء في صيف 2019 قادمًا من مازيمبي الكونغولي في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بن مالانجو مع الرجاء بنهاية الموسم المقبل بحسب ما جاء عبر الإذاعة المغربية.

وتشير أرقام بن مالانجو في الموسم الحالي، إلى أن الهداف الكونغولي شارك في 35 مباراة بجميع المسابقات سجل من خلالها 21 هدفًا وصنع 3 أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن مهاجم الرجاء يعتبر من أبرز الاسماء التي ارتبطت بالانتقال للزمالك في الموسم المقبل، حيث يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون في تدعيم هجوم الفريق.