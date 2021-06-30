مدرب المغرب يصدم الأهلي بشأن صفقة رحيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن البوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، يرغب في انتقال سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء البيضاوي للدوري الفرنسي.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن المدرب البوسني يأمل في احتراف رحيمي للدوري الفرنسي من أجل تطوير مستواه.

وأضافت الصحيفة، أن خاليلوزيتش يعتبر رحيمي من أفضل لاعبي الدوري المغربي في الفترة الحالية.

وارتبط اسم رحيمي بالانتقال لصفوف الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية مغربية في الفترة الماضية.

من جانبه، أكد رحيمي أنه لا يفكر سوى في التتويج بالثلاثية خلال هذا الموسم مع الرجاء سواء بطولة الدوري المغربي أو الكونفدرالية الأفريقية والبطولة العربية.

وكان رحيمي قاد فريقه الرجاء للوصول لنهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطي بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) حيث انتهى الوقت الأصلي في مصر والمغرب بنتيجة التعادل السلبي.

وشارك صاحب الـ25 عامًا مع الرجاء في الموسم الحالي (2020 - 2021) 37 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 15 هدفًا في جميع المسابقات ويساهم بـ14 هدفًا حاسمًا.